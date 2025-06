F1 Gp Canada, Mercedes di Russel in pole davanti a Verstappen: Hamilton quinto

(Adnkronos) – La Mercedes di George Russell, con gomma gialla, conquista la pole position all'ultimo secondo nel Gp di F1 a Montreal, in Canada, con il tempo di 1.10.899. Il pilota britannico conquista la sua sesta pole in carriera beffando la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Oscar Piastri. Quarto posto per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli che precede la Ferrari di Lewis Hamilton. Sesto un ottimo Fernando Alonso con l'Aston Martin che precede l'altra McLaren di Lando Norris. Solo ottava la rossa di Charles Leclerc che commette un errore quando stava andando fortissimo, poi trova una'altra monoposto nel giro lanciato ed è costretto ad uscire. A chiudere la top ten Hadjar e Albon. Tsunoda, penalizzato di 10 posizioni, partirà ultimo domani sera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)