Evade dai domiciliari e spaventa i passanti con una pistola giocattolo nel Siracusano, 36enne in carcere

E’ evaso dagli arresti domiciliari ed e’ stato individuato grazie al braccialetto elettronico nella centrale via Mazzini di Pachino, un uomo di 36 anni. A seguito della segnalazione pervenuta al commissariato per l’allarme scattato dal dispositivo, gli agenti lo hanno sorpreso mentre cercava di entrare in casa di un amico. Poco prima di essere bloccato, il trentaseienne ha spaventato i passanti facendo vedere una pistola, poi risultata giocattolo, priva del tappo rosso. L’arrestato e’ stato condotto in carcere.