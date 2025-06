Energia, Besseghini (Arera): “Periodo segnato da incertezze, ancora effetti boom prezzi”

(Adnkronos) – Quello che stiamo vivendo è un periodo "ancora caratterizzato da molte incertezze. Il mondo sta vedendo una evoluzione molto discontinua e molto complicata anche per il settore energetico in termini di approvvigionamenti e in termini di costi che si mantengono a livelli significativi, ma soprattutto con ancora una grande variabilità”. Lo sottolinea Stefano Besseghini, presidente di Arera, anticipando alcuni dei temi che saranno approfonditi nella Relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che verrà presentata domani 17 giugno alla Camera dei Deputati a Roma. “Questa – aggiunge Besseghini – è stata, a grandi linee, la tendenza che ha caratterizzato buona parte del settennato di presidenza, a partire dal 2020 in avanti col Covid". (VIDEO) Il presidente Arera ricorda come la pandemia abbia aperto "una particolarissima situazione di gestione del sistema elettrico, prima con consumi bassissimi e domande coperte sostanzialmente dalle rinnovabili poi con una corsa dei prezzi che abbiamo conosciuto nel 2022 e nel 2023 ma di cui ancora oggi sentiamo gli effetti”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)