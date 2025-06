Diamond League, il solito Duplantis: a Stoccolma altro record del mondo nell’asta

(Adnkronos) – Nuovo record del mondo nel salto con l'asta di Armand Duplantis. Il campione svedese, con cittadinanza statunitense, lo ha centrato in casa, nella tappa di Diamond League a Stoccolma, toccando i 6 metri e 28. Per "Mondo" è l'ennesimo primato mondiale di una carriera scintillante. Il dodicesimo, cinque anni dopo il primo record del febbraio 2020 (centrando battendo il precedente 6,16 del francese Renaud Lavillenie). Nello stesso meeting di Stoccolma, Giada Carmassi si prende il record italiano dei 100 metri ostacoli in 12.69 (vento 1,4). Una gara di gran livello complessivo, dove la portacolori dell'Esercito ha chiuso sesta con un eccellente finale, piombando sul traguardo ancora a piene frequenze, tanto da appaiare al centesimo l'ex-primatista mondiale Kendra Harrison. "Sono ancora incredula, ho avuto la sensazione di non riuscire a fermarmi, ho avuto le frequenze molto alte stavolta. Sapevo di stare bene, speravo nel personale. Sono felicissima di questo record e migliorare atlete che ho sempre preso a modello. E' il mio primo record italiano, sono ancora un po' frastornata ma felicissima". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)