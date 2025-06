Dell’Utri (NM): “liste di attesa nella sanità: serve un ulteriore impegno della Regione con risorse e modelli organizzativi più efficienti”

‘L’emergenza delle liste d’attesa nella sanità pubblica, per esami diagnostici e ricoveri che slittano di mesi, richiede un tangibile e immediato impegno della Regione, con risorse finanziarie e un potenziamento del personale in grado di far fronte ad un servizio essenziale primario e che non consente differimenti. L’ultimo monitoraggio effettuato conferma che ben 200 mila prenotazioni per esami e ricoveri non hanno avuto risposta. Abbiamo chiesto nell’ultimo vertice della coalizione l’impiego di 25 milioni di euro per fronteggiare la situazione e abbiamo apprezzato l’impegno del presidente Schifani che destinerà a questa problematica oltre il doppio di questa somma ma è chiaro che va modificato l’impianto organizzativo se si vuole raggiungere l’obiettivo di eliminare l’arretrato e di rendere efficiente il servizio, portando a regime un’offerta di qualità con una domanda crescente’. Massimo Dell’Utri coordinatore Noi Moderati Sicilia