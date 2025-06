Collegamento marittimo Capo d’Orlando-Eolie, annullata prima gara. Aricò: “Solo tre proposte e prive di requisiti. Presto nuovo avviso”

L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò chiarisce i motivi della revoca, da parte del dipartimento regionale dei Trasporti, della pre-informativa per l’affidamento di un nuovo servizio di trasporti marittimi tra il porto di Capo d’Orlando e le isole Eolie. La revoca è motivata dal fatto che le proposte arrivate non sono state considerate adeguate per mancanza di requisiti da parte degli operatori economici.

«A seguito di pubblicazione della pre-informativa, sono arrivate soltanto tre offerte – spiega l’assessore Aricò – ma nessuno degli operatori economici aveva i requisiti per svolgere i servizi di navigazione previsti per le isole Eolie. L’assessorato alle Infrastrutture emanerà presto una nuovo avviso per cercare di individuare un soggetto che possa espletare i collegamenti tra Capo d’Orlando e le Eolie in maniera rapida e sicura».