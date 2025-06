Clara provoca Fedez: “A lui piacciono tanto le mie amiche….”

(Adnkronos) –

Clara e Fedez stanno insieme? È il gossip dell'estate. La recente collaborazione musicale, con la hit ‘Scelte stupide’, ha acceso i riflettori su un possibile interesse sentimentale tra i due. Lei aveva già smentito il gossip tramite i social, ma un ulteriore negazione sembra sia arrivata nell'ultima puntata di 'Pulp Podcast', il format di Fedez e Mr. Marra che ha ospitato proprio la cantante. A lanciare l'indiscrezione su una presunta relazione tra Fedez e Clara era stato Chi, il magazine di Alfonso Signorini che aveva pubblicato delle foto di un faccia a faccia tra i due che, a una prima occhiata, sembrava suggerire un bacio sulle labbra. Clara aveva subito smentito, definendo le voci "invenzioni sulla mia vita privata" e in più occasioni ha ribadito la sua posizione. Come sul red carpet della 71ª edizione del Taormina Film Fest, dove la cantante aveva liquidato la domanda dei giornalisti come "il gossip è parte del gioco”. Ma queste smentite non hanno placato i rumors. Nell’ultima puntata di Pulp Podcast è arrivata un’ulteriore smentita, o forse una provocazione. Clara, guardando Fedez negli occhi, ha scherzato: "Tutte le mie amiche piacciono tanto a Federico". Un commento che alcuni hanno interpretato come una 'scenata di gelosia', altri come una conferma che tra i due non c’è altro che un’intesa artistica. Il dubbio resta. Anche perché se da un lato Clara si è più volte detta contraria alle voci sulla presunta liason, Fedez ha scelto il silenzio, lasciando che sia il gossip a parlare per lui. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)