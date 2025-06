Chiusa la consegna degli elaborati al Concorso per le scuole “Memorie e Mestieri: La Real Maestranza nel Cuore di Caltanissetta”, a settembre la premiazione

CALTANISSETTA. Si è conclusa lo scorso mese la fase di presentazione degli elaborati per il primo concorso “Memorie e Mestieri: La Real Maestranza nel Cuore di Caltanissetta”, un’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Identità Nissena del Comune di Caltanissetta e dedicata agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città.L’Amministrazione comunale sta ora procedendo alla composizione della commissione di valutazione, che avrà il compito di esaminare tutti i disegni, le fotografie e i video pervenuti in base ai criteri di originalità, creatività, qualità tecnica e aderenza al tema della Real Maestranza.La cerimonia di premiazione si terrà a settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole, un momento simbolico per celebrare l’impegno e la partecipazione degli studenti e per rinsaldare il legame tra le istituzioni, il mondo scolastico e le tradizioni più autentiche della nostra comunità. I vincitori di ogni categoria riceveranno buoni spesa da utilizzare nei negozi aderenti all’iniziativa.L’Assessore all’Identità Nissena, Pier Paolo Olivo, esprime grande soddisfazione per la risposta entusiasta degli studenti: “Vedere i nostri giovani impegnarsi con passione per raccontare la Real Maestranza attraverso la loro creatività è la dimostrazione tangibile di quanto le nostre radici siano vive e sentite. Questo concorso non è stato solo una competizione, ma un vero e proprio viaggio nella storia e nell’anima della nostra città. La Real Maestranza è un patrimonio inestimabile, un filo conduttore che ci lega al passato e ci proietta nel futuro, e sapere che le nuove generazioni ne stanno diventando custodi attivi ci riempie di orgoglio. Con questo concorso abbiamo voluto avviare un percorso che metta al centro i giovani, rendendoli protagonisti nella custodia e nella trasmissione della nostra identità culturale. E continueremo su questa strada.”L’Assessorato ringrazia ancora una volta il Provveditorato agli Studi, le dirigenze scolastiche, gli insegnanti e, soprattutto, gli studenti e le loro famiglie, per l’entusiasmo e la partecipazione. Ulteriori dettagli sulla cerimonia di premiazione verranno diffusi a settembre attraverso i canali ufficiali del Comune.