Centrosinistra, domani iniziativa Onorato a Roma: obiettivo riunire i civici

(Adnkronos) – Trasformare il 'buon governo locale' in una nuova offerta politica nazionale per ampliare il campo del centrosinistra. Questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata domani, giovedì 26 giugno, a Roma da Alessandro Onorato, assessore capitolino e organizzatore della lista civica che tre anni fa contribuì alla vittoria di Roberto Gualtieri nella Capitale. L'appuntamento è alle 18 all’hotel Parco dei Principi, 700 posti a sedere, per “mettere in rete le migliori esperienze italiane del civismo di centrosinistra”, ha spiegato Onorato a Il Foglio nei giorni scorsi. Con l'assessore capitolino ci saranno, oltre al sindaco Gualtieri, il capogruppo della lista civica di Gaetano Manfredi, Fulvio Fucito e alcuni esponenti della giunta di Beppe Sala a Milano, oltre ad amministratori da diverse parti d’Italia. E all'iniziativa guardano con favore sia lo stesso sindaco di Napoli, ma anche l'area franceschiniana e Goffredo Bettini che da tempo parla dell'esigenza di allargare l'offerta a sinistra con una 'gamba' moderata. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)