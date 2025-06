Caltanissetta, RaiWay fissa la data: l’antenna sarà demolita all’alba del 1° luglio

È arrivata nelle ultime ore la comunicazione ufficiale da parte di RaiWay: la storica antenna collocata sulla collina Sant’Anna di Caltanissetta sarà demolita nelle prime ore del mattino di lunedì 1° luglio. A confermarlo è il cronoprogramma trasmesso dalla società, che avvia così formalmente le procedure di abbattimento dell’imponente struttura.

L’annuncio giunge a meno di 12 ore dalla seduta del Consiglio comunale che, nella giornata di lunedì 23 giugno, ha votato all’unanimità un atto di indirizzo che impegna l’amministrazione comunale a presentare ricorso al TAR contro la revoca del vincolo regionale che proteggeva l’antenna.

Una tempistica strettissima, che ora impone all’amministrazione una rapida decisione: dare seguito all’indirizzo politico emerso dal Consiglio e tentare di bloccare in extremis l’abbattimento, oppure prendere atto dell’iter ormai in fase avanzata.

A sottolineare l’importanza del voto unanime è stata anche la consigliera d’opposizione Annalisa Petitto, che in un video pubblicato sui social ha definito quella di ieri una pagina significativa per la città, in cui tutte le forze politiche hanno dimostrato coesione di fronte a una scelta delicata.

Ma al di là delle considerazioni politiche, il dato oggettivo resta: lunedì 1° luglio, all’alba, inizierà la demolizione dell’antenna Rai, simbolo visivo del panorama nisseno da decenni.