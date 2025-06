Caltanissetta. L’amministrazione comunale incontra gli operatori del settore turistico

Aperto un tavolo di confronto per individuare proposte e soluzioni capaci di trasformare la ricchezza culturale in potenziale imprenditoriale.

Il sindaco Walter Tesauro, insieme all’assessore all’Identità Nissena e alla Crescita Territoriale Pier Paolo Olivo e all’assessore agli eventi e Settimana Santa Toti Petrantoni hanno incontrato gli operatori del settore turistico per promuovere una collaborazione efficace finalizzata alla promozione di Caltanissetta attraverso percorsi sempre più attrattivi per i turisti.

“Quella che vorremmo creare è, soprattutto, una collaborazione sinergica e strutturata per affrontare le sfide attuali e cogliere le straordinarie opportunità che ci offre il panorama turistico senza fermarci in improduttivi compartimenti stagni” ha esordito l’assessore Pier Paolo Olivo aprendo l’incontro che ha fortemente voluto promuovere con gli operatori del settore.

“La nostra visione non è finalizzata soltanto a organizzare eventi a scopo ricreativo ma, soprattutto, di creare una rete consolidata capace di generare un circuito virtuoso che possa favorire un indotto imprenditoriale che possa garantire un ritorno economico – ha spiegato l’assessore Toti Petrantoni -. Solo in questo modo le bellezze e le eccellenze del territorio possono diventare un valore aggiunto che produce ricchezza”.

Per concretizzare questa visione e riuscire a sfruttare il potenziale turistico ancora troppo sottovalutato, l’amministrazione comunale ha lanciato alcune proposte che, per essere attuate, avranno bisogno del supporto e della collaborazione di associazioni e imprese locali ma anche dei singoli cittadini. Ciò che è stato condiviso tra tutti i soggetti presenti, è stata la necessità di far scoprire e rivalutare il territorio già agli stessi abitanti di Caltanissetta che, scoprendo il fascino architettonico, storico e, in generale, culturale della città possano essere i primi artefici del cambiamento e facilitare la promozione attrattiva.

L’amministrazione comunale, tra le idee per avviare una collaborazione costruttiva, ha suggerito la creazione di un tavolo tecnico permanente, una mappatura dettagliata dell’offerta turistica e delle esigenze degli operatori e dei visitatori, la definizione di progetti di promozione congiunta, l’avvio di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale mirato alle criticità riscontrate e alle possibili soluzioni da attuare e ultimo, ma non per importanza, la creazione di un City Branding e identità territoriale.

L’intento, condiviso tra i partecipanti all’incontro, è stato quello di facilitare il percorso di accoglienza del visitatore stimolando la possibilità di vivere esperienze interessanti e significative anche con il supporto di pacchetti turistici mirati e targettizzati da poter promuovere anche con tour operator italiani ed esteri.

Un turismo, quello nisseno, ricco di storia, cultura e umanità che può diversificarsi tra differenti tipologie spaziando dall’ambito gastronomico a quello archeologico fino a quello religioso con la sala espositiva delle Vare e la Settimana Santa.

“Riteniamo molto importante creare un dialogo aperto, sincero e, soprattutto, operativo con gli operatori del settore al fine di raccogliere proposte e suggerimenti utili a generare idee concrete e azioni efficaci a rendere sempre più interessante l’offerta turistica nissena – ha concluso il sindaco Walter Tesauro -. Questa amministrazione vuole essere vicina ai bisogni e alle necessità del territorio e, ove possibile, attuare azioni che possano diventare funzionali a far crescere la percezione di benessere e accoglienza per il nostro territorio. Incrementare il turismo, intercettando i molti visitatori che ogni anno accorrono sulla nostra meravigliosa isola, significa poter offrire maggiori opportunità ai nostri concittadini e valorizzare al meglio il nostro potenziale culturale”.