Caltanissetta. Incrementato il personale del Comune: in servizio tre nuovi Operatori

I tre nuovi dipendenti prenderanno servizio al mercato ortofrutticolo all’ingrosso

Questa mattina tre nuovi dipendenti hanno firmato il contratto di assunzione al Comune di Caltanissetta. I nuovi assunti, Enrico Randazzo, Franco Calisi e Agatino Carlo Landolina, andranno a svolgere le mansioni di Operatore (ex Categoria A) prendendo servizio presso il mercato ortofrutticolo all’ingrosso.

Le risorse sono state acquisite tramite scorrimento della graduatoria messa a disposizione dal Comune di Castel di Judica.

“Al nostro insediamento, avvenuto a luglio 2024, abbiamo riscontrato una carenza delle risorse umane effettivamente in servizio al Comune di Caltanissetta rispetto a quanto previsto dal piano del fabbisogno del personale ex Categoria A – ha spiegato l’assessore alle risorse umane Matilde Falcone -. Negli anni passati era stato bandito un concorso pubblico proprio per individuare tali figure ma la graduatoria di riferimento è scaduta a febbraio 2024 e non abbiamo avuto la possibilità di attingervi pur avendone necessità. Abbiamo dovuto, dunque, avviare differenti iter procedurali per poter offrire servizi efficienti ai cittadini. Ringrazio il dirigente Claudio Bennardo e gli uffici di competenza per essersi attivati per individuare le risorse necessarie nel minor tempo possibile”.

Il Comune di Caltanissetta, come previsto dalla normativa, rilevando la carenza rispetto a quanto previsto nel piano di fabbisogno del personale, ha inizialmente avviato una procedura selettiva tramite mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di Operatore, Area degli Operatori (ex Cat. A).

Non andando a buon fine l’iter, gli uffici hanno proceduto con la ricerca, presso altri Comuni, di graduatorie alle quali attingere. Il Comune di Castel di Judica ha messo a disposizione la graduatoria vigente consentendo di individuare tre risorse.

“Ho avuto l’onore di poter accogliere queste nuove figure che prenderanno servizio nel nostro Comune – ha concluso il sindaco Walter Tesauro -. Auguro loro buon lavoro e un sincero benvenuto nella nostra città”.