Caltanissetta, il Movimento 5 Stelle replica a Forza Italia sulla questione asili nido: “Il nostro impegno è per bambini, famiglie e operatori”

CALTANISSETTA – Non si placa la polemica sulla gestione degli asili nido comunali. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta ha replicato alla nota di Forza Italia, rivendicando la legittimità delle interrogazioni presentate e sottolineando come queste siano nate dalle segnalazioni di criticità da parte di famiglie e lavoratori.

“La nostra interrogazione – spiega la referente Lisa Faraci – non è stata promossa soltanto dall’ex sindaco Gambino, ma dall’intera opposizione, ed è finalizzata a tutelare bambini, famiglie e operatori. Quando emergono problemi nella gestione di un servizio appaltato dal Comune, i consiglieri comunali hanno il dovere istituzionale di verificare e di utilizzare gli strumenti previsti, come l’interrogazione”.

Faraci sottolinea come la risposta dell’assessore competente sia arrivata solo dopo tre mesi e a mezzo stampa, invece che nella sede appropriata del Question Time. “Le risposte – prosegue – dovrebbero arrivare in Aula, durante le sedute dedicate, e non essere veicolate attraverso i giornali. Le interrogazioni non sono strumenti di propaganda, ma servono esclusivamente a garantire la tutela del cittadino”.

Il Movimento 5 Stelle evidenzia inoltre come, tra i consiglieri di Forza Italia, ci siano esponenti che facevano parte della passata amministrazione e che in passato avrebbero utilizzato lo strumento dell’interrogazione a fini populistici, anche su competenze che non spettavano al Comune.

“In questa vicenda – conclude Faraci – continueremo a vigilare con serietà e rigore, nell’esclusivo interesse di bambini, famiglie e operatori. La politica deve essere al servizio della comunità e non uno strumento di sterile polemica”.