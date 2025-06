Caltanissetta. Forti emozioni e successo al 29° Saggio di fine anno della Full Dance Academy: ospite speciale Umberto Gaudino

Sabato 22 giugno il Palacannizzaro di Caltanissetta ha registrato il tutto esaurito in occasione del 29° Saggio di Fine Anno della Full Dance Academy, diretta dai maestri Igor e Mirko Colaprisca. Un evento indimenticabile, che ha messo in scena uno spettacolo di altissimo livello con protagonisti ballerini di tutte le età.

Dalle danze latine, passando per hip hop, danze caraibiche, danze standard, solo latini, duo latini e freestyle, lo spettacolo ha coinvolto il pubblico in un viaggio attraverso tutte le espressioni della danza. Nella serata si sono alternati allievi dai più piccoli agli adulti, dimostrando talento, preparazione e passione.

























La Full Dance Academy, affiliata alla FIDESM – unica federazione di danza sportiva riconosciuta dal CONI – vanta numerosi titoli regionali e nazionali conquistati dai suoi atleti.

A condurre la serata è stato Ernesto Trapanese, professionista esperto del settore, affiancato da Marco Tumminelli per i servizi tecnici, che ha curato audio e video in maniera impeccabile. Tra i protagonisti anche i maestri di danze caraibiche Gabriele Petralia e Sofia Giaconia, molto apprezzati per le loro esibizioni e il loro contributo alla formazione degli allievi.

Ospite speciale della serata è stato Umberto Gaudino, ballerino professionista e volto noto del programma Amici di Maria De Filippi, che ha emozionato il pubblico con una performance di altissimo livello.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, e all’Assessore allo Sport Salvatore Petrantoni per la sua vicinanza al mondo della danza e dello sport. Presente all’evento anche Rocco Lo Bianco, presidente nazionale UNIDANZA e coordinatore nazionale, la cui partecipazione ha aggiunto prestigio alla serata.

Il 29° Saggio di Fine Anno si è confermato non solo come un momento di spettacolo, ma anche come un appuntamento culturale e sportivo che valorizza il territorio, l’impegno dei giovani e la qualità delle scuole di danza come la Full Dance Academy.