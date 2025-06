Caltanissetta. Fontana del Tritone ripulita: “La manutenzione avanza, ma l’inciviltà resta il vero problema”

Questa mattina gli operai dell’ufficio tecnico comunale sono intervenuti per restituire decoro alla fontana Adele Kripiscian, ripulendola dai rifiuti abbandonati da cittadini incivili. Una situazione denunciata da giorni e che aveva sollevato l’indignazione generale, portando anche a un chiarimento da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici, Calogero Adornetto.

L’assessore qualche giorno addietro ha spiegato che il primo problema tecnico è già stato risolto: «Abbiamo acquistato un nuovo motore, lo abbiamo montato e ripristinato tutte le tubazioni. Durante la Settimana Santa non volevamo che la fontana restasse vuota, per cui, pur sapendo della perdita, l’abbiamo riempita con circa 60mila litri di acqua».

Il secondo intervento, invece, riguarda l’impermeabilizzazione definitiva della vasca: «Ho chiesto che questi lavori siano eseguiti da una ditta specializzata. Siamo in attesa dei preventivi e, una volta ricevuti, daremo il via a un intervento che sarà relativamente breve», ha aggiunto Adornetto.

Nel frattempo, però, il problema più evidente rimane il comportamento poco civile di alcuni frequentatori della piazza, che continuano a usare la fontana come una discarica. L’assenza d’acqua può incentivare il degrado visivo, ma non giustifica in alcun modo simili atteggiamenti.

Ora si attende di vedere quanto durerà la pulizia odierna, nella speranza che l’intervento tecnico e il buon senso possano restituire alla città un luogo decoroso e rispettato.