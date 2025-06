Caltanissetta. Festa della Musica, dal Coro Don Milani a Dj Flip: ecco gli artisti che si esibiranno il 21 giugno

Torna il festival internazionale che porta in piazza ogni genere di musica

Torna a Caltanissetta, anche per il 2025, la Festa della Musica, il tradizionale festival che, in tutto il mondo, porta nelle piazze artisti e musica di ogni genere. Una festa volutamente organizzata il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate.

A Caltanissetta gli artisti inizieranno a esibirsi dalle ore 19.30 in Corso Umberto I, tra l’atrio di Palazzo del Carmine e la chiesa di Sant’Agata al Collegio.

La scaletta prevede le esibizioni di:

1- Coro Don Milani

Coro polifonico nato nel 1986 e formato da 60 cantori non professionisti

2- Officine Sonore

Drumstick, piatti e tamburi faranno risuonare le note in tutto il corso. Un’esibizione in batteria da non perdere

3- Chiara Corinne Amico

Classe 1995, Chiara Corinne Amico è attualmente docente di lingua spagnola presso la scuola secondaria di primo grado . Nel 2022 ha conseguito la laurea di secondo livello in pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali V.Bellini di Caltanissetta . Fa parte del coro Gospel Joy’s Chorus di Caltanissetta e dell’associazione Culturale Sicilia in Musica nella quale suona il flauto traverso. Ama suonare in ensemble strumentali.

4- Cardio Sax – Luigi Scarnato

Dove non arrivano le parole, arriva il suo sax. Luigi Scarnato, cardiologo per professione ma musicista per passione, da giovane ha studiato pianoforte e sax in contemporanea con gli studi di medicina. Da diversi anni collabora con progetti a sfondo sociale e musicale con la produzione di spettacoli, cd e numerosi eventi dal vivo.

5- Voodoo Monkeys

Un gruppo musicale che porta sul palco Batteria, basso, chitarra e voce che scalda l’animo del pubblico con il suo stile punk rock.

6- Mast 79

Esibizione di Canto

7- Harley Band

8- Finalmick

Musica dark, elettronica, pop

9- Iron/Pig

Gruppo musicale composto da batteria, vasso, chirarra e voce

10- Onde Sonore

Nata dalla passione per la musica e spronata dal desiderio di condividerla in una veste moderna e coinvolgente, la band pop fonde melodia, emozione e ritmo in ogni esibizione.

Una formazione Pop-rock a 5 caratterizzata dalla voce di Adua Lega, la batteria di Pierluigi Miraglia, le tastiere di Francesco Curione, il basso di Damiano Gentile e la chitarra di Giuseppe Cutrera.

Il loro repertorio spazia dai grandi classici della musica italiana e internazionale fino ai successi contemporanei, rielaborati con un tocco personale e una grande energia dal vivo.

Per Onde Sonore ogni concerto è un viaggio tra parole e suoni che parlano d’amore, sogni e vita quotidiana: un’esperienza pensata per far cantare e ballare ogni generazione.

Che si tratti di un festival, un evento privato o una serata in un club, portano sul palco professionalità, carisma e un’autentica passione per la musica.

11- Dj Flip

Musica Dance e Pop italiano mixata da Filippo Profeta, Dj originario di Valguarnera.