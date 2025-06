Caltanissetta. Due nuovi agenti di Polizia Municipale e un geometra assunti al Comune

Le tre risorse in entrata hanno firmato il contratto di assunzione questa mattina a seguito delle rispettive procedure di mobilità volontaria esterna

Tre nuovi dipendenti andranno a incrementare il personale dell’Ente.

Questa mattina, presso la Sala Gialla del Palazzo Municipale, Filippo Taibi, Teresa Concetta Garibaldi ed Ettore Pillitteri hanno firmato il contratto di assunzione al Comune di Caltanissetta.

Rilevata la carenza di unità rispetto a quanto previsto dal fabbisogno del personale, negli scorsi mesi sono state avviate le procedure di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di agente di Polizia Municipale – area degli istruttori (ex Cat. C) e di 1 posto di Istruttore Tecnico (ex Cat. C).

A seguito della relativa graduatoria di merito, Filippo Taibi, già in servizio in passato al Comune di Caltanissetta e proveniente dal Comune di Vermezzo con Zelo (MI), tornerà presso l’Ente scrivente con la qualifica di Geometra (Area degli Istruttori, ex. Cat. C).

Teresa Concetta Garibaldi, proveniente dal Comune di Grammichele (CT) ed Ettore Pillitteri, precedentemente dipendente del Comune di Padova, saranno inquadrati nel profilo giuridico di Agente di Polizia Municipale, (Area degli Istruttori, ex Cat. C).

Le nuove risorse presteranno la propria attività lavorativa al Comune di Caltanissetta a partire dal 1° luglio 2025.

“Un altro passo significativo in direzione del potenziamento del personale dell’Ente – ha dichiarato l’assessore alle Risorse Umane Matilde Falcone –. Ringrazio la direzione e gli uffici di competenza per aver lavorato in modo celere e gli stessi neo assunti per aver manifestato la propria disponibilità. Si tratta di profili con un’esperienza importante, pronti a mettere le proprie competenze al servizio del nostro Comune. Sono convinta che svolgeranno un ottimo lavoro, di cui beneficerà l’intera cittadinanza”.

I tre nuovi dipendenti sono stati accolti anche dal Sindaco Walter Tesauro: “Bentornati nella nostra città e buon lavoro a tutti. Fa piacere constatare il desiderio di tornare nel proprio territorio, che spinge a trasferirsi dal Nord Italia o da altre zone della Sicilia, per ritrovare le proprie radici”.