Caltanissetta. Carte d’identità e legalizzazione firme a domicilio: implementati i servizi dell’Ente

I Servizi demografici identificheranno a distanza il cittadino impossibilitato a deambulare e ad essere trasportato. Assessore Falcone: “Più efficienza e minore impiego di risorse umane e finanziarie”

Continua il processo di modernizzazione dei servizi erogati dal Comune di Caltanissetta.

A partire dal mese di giugno, infatti, i Servizi demografici dell’Ente hanno introdotto una nuova modalità di rilascio Carte di Identità e Legalizzazione di firma a domicilio, dedicata agli utenti che non possono recarsi presso gli uffici comunali poiché impossibilitati a deambulare e ad essere trasportati.

L’uso della tecnologia digitale, nella fattispecie la video-chiamata telefonica applicata ai procedimenti amministrativi, consente infatti l’identificazione a distanza in tempo reale e riduce le risorse impiegate dall’Ente per l’erogazione del servizio.

Prima di tale rimodulazione dei servizi, era necessario che almeno due pubblici funzionari, con autista e mezzo comunale al seguito, in un giorno prestabilito, si recassero al domicilio del cittadino.

Rimane, tuttavia, in capo al familiare del cittadino con difficoltà a deambulare l’incombenza di recarsi presso gli sportivi comunali per avviare l’istruttoria della pratica. Non sarà più necessario, però, che il funzionario pubblico si rechi presso il domicilio dell’utente, con conseguente risparmio di risorse umane e finanziarie.

“Abbiamo voluto fortemente attivare questa nuova modalità di erogazione del servizio, poiché riteniamo sia una scelta a vantaggio sia del cittadino-utente che dell’Ente – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Demografici Matilde Falcone – . L’identificazione a distanza riduce i tempi di attesa della persona con difficoltà a recarsi presso gli uffici comunali e allo stesso tempo evita il dispendio di risorse comunali. È priorità dell’Amministrazione sviluppare nuove forme di gestione dei servizi perseguendo i principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa”.

Per accedere al servizio il familiare del richiedente dovrà compilare l’apposita istanza (presente in allegato) da far pervenire ai Settori Demografici del Comune di Caltanissetta, anche tramite posta elettronica (servizi.demografici@comune.caltanissetta.it), allegando copia del documento di identità del soggetto interessato e certificato medico rilasciato dal medico di base.

Il certificato non dovrà contenere alcuna patologia clinica, ma esclusivamente l’attestazione dell’impossibilità del cittadino a deambulare e ad essere trasportato.