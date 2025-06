Caltanissetta, arrestato un uomo per maltrattamenti alla moglie: la donna era stata picchiata anche durante la gravidanza

CALTANISSETTA – Un uomo di 42 anni, di nazionalità pakistana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’arresto è avvenuto venerdì scorso ad opera degli agenti della sezione volanti, intervenuti in flagranza di reato in un’abitazione del centro storico nisseno, a seguito di una segnalazione giunta al numero d’emergenza.

All’arrivo dei poliziotti, la vittima è stata trovata all’interno dell’androne dello stabile in evidente stato di shock e in lacrime. La donna ha riferito di essere stata aggredita per futili motivi dal marito, che l’avrebbe colpita provocandole rossori al collo, compatibili con un tentativo di strangolamento. Subito soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

Nel corso della denuncia, la donna ha raccontato di essere vittima da tempo di maltrattamenti e minacce di morte, e di vivere in uno stato di reclusione forzata all’interno della propria abitazione. Un quadro drammatico aggravato dal fatto che, secondo quanto dichiarato, avrebbe subito violenze fisiche anche lo scorso ottobre, mentre era in stato di gravidanza.

La vittima è stata subito trasferita in una struttura protetta, mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, è stato condotto in carcere dopo le formalità di rito.

Come previsto dal principio di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di condanna definitiva.