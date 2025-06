Bankitalia, Tamajo: «Sicilia sulla strada giusta, il governo Schifani lavora con serietà ed efficacia»

«I dati diffusi dalla Banca d’Italia restituiscono una fotografia incoraggiante dell’economia siciliana: crescita, segnali di ripresa occupazionale, fiducia nel tessuto produttivo. Si tratta di un riconoscimento autorevole che premia il lavoro silenzioso e concreto portato avanti in primis dal presidente Schifani e dal governo regionale. Un lavoro fatto di ascolto, programmazione e misure orientate allo sviluppo sostenibile della nostra terra». Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo.

«È un risultato che ci motiva a fare ancora di più – aggiunge Tamajo – proseguendo con determinazione sulla strada delle riforme e del sostegno alle imprese, dell’innovazione e della valorizzazione dei talenti siciliani. La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare protagonista di una stagione di crescita duratura e inclusiva. E i numeri lo dimostrano».