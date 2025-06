Antenna RAI, la Giunta Tesauro si compatta: mandato agli uffici legali per il ricorso al TAR. Corsa contro il tempo in vista della demolizione annunciata per l’1 luglio

CALTANISSETTA – Con urgenza, la Giunta comunale si è riunita questa mattina a Palazzo del Carmine per dare seguito all’atto di indirizzo votato ieri all’unanimità dal Consiglio comunale, che impegna l’amministrazione a ricorrere al TAR contro la decisione dell’Assessorato regionale ai Beni culturali di rimuovere il vincolo che tutelava l’antenna RAI di Sant’Anna.

La Giunta, guidata dal sindaco Walter Tesauro, ha approvato all’unanimità il provvedimento, dando seguito all’atto d’indirizzo del consiglio comunale, confermando così una rara e significativa unità di intenti tra organi politici spesso divisi da visioni e appartenenze differenti. Il mandato agli uffici legali del Comune è stato formalmente assegnato: ora spetta a loro predisporre in tempi rapidi il ricorso amministrativo.

Un’azione che arriva in un contesto particolarmente delicato e carico di tensione, alla luce della comunicazione pervenuta dalla società RaiWay, sulla rimozione del traliccio, che ha fissato per le prime ore del mattino dell’1 luglio l’avvio delle operazioni di demolizione. Si tratta, quindi, di una vera e propria corsa contro il tempo.

Il fronte politico cittadino – dal Consiglio comunale alla Giunta – ha mostrato una visione unitaria che va oltre i consueti steccati ideologici e le differenze partitiche. Tutti, con senso di responsabilità, hanno deciso di fare fronte comune per difendere – è questa la chiave del messaggio istituzionale – un simbolo identitario della città.

Ancora è presto per conoscere gli esiti concreti del ricorso, ma quanto accaduto nelle ultime 24 ore rappresenta senza dubbio un momento di coesione politica raro e significativo per Caltanissetta. Una pagina in cui, al di là delle opinioni individuali sull’abbattimento o sulla tutela del traliccio, è emersa una volontà trasversale di agire per quello che viene percepito come un interesse collettivo.