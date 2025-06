Alice Campello e Alvaro Morata, 8 anni insieme: “Tu sai quanto ho bisogno di te”

(Adnkronos) –

Alice Campello e Alvaro Morata celebrano oggi, martedì 17 giugno, il loro ottavo anniversario di matrimonio. La showgirl e il calciatore spagnolo hanno condiviso sui social una carrellata di foto scattate il giorno delle nozze. Un traguardo importante, segnato anche da momenti difficili come la separazione dello scorso anno. "Buon anniversario amore della mia vita. 8 anni insieme. Alvaro ti amo tanto tanto tanto", ha scritto Alice Campello. Diverso invece il messaggio di Morata, che oltre a fare gli auguri alla sua dolce metà, l'ha ringraziata per il sostegno di questi anni e in particolare degli ultimi mesi: "Grazie per tutto. Sono molto orgoglioso di te e sai quanto ho bisogno di te", ha scritto. Recentemente ospite a Verissimo, la showgirl e imprenditrice aveva parlato del profondo legame con il marito e padre dei suoi 4 figli. "Io morirei per mio marito, lui è l'amore della mia vita", aveva detto Campello. La coppia aveva annunciato la separazione ad agosto 2024, ma a gennaio 2025, tramite una storia su Instagram, aveva comunicato il ritorno di fiamma. "Abbiamo saputo riconquistarci, è stato davvero bello. Lui sta bene, siamo rinati entrambi", aveva spiegato Alice che ha ritrovato la serenità accanto al marito Alvaro Morata, con il quale sta costruendo un nuovo capitolo di vita a Istanbul, dove il bomber gioca, insieme ai figli. E sul periodo di crisi, Alice aveva confessato: "È stato l'errore più grande che abbiamo fatto nella nostra vita, l'abbiamo gestita malissimo. Abbiamo capito cosa vuol dire stare l'uno senza l'altro. Abbiamo provato tanta sofferenza entrambi, ma adesso è ancora più bello. Abbiamo lavorato tanto su noi stessi. Ci siamo riscoperti", aveva raccontato l'influencer ammettendo che entrambi hanno sofferto di depressione e che questo li aveva allontanati. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)