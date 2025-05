Verissimo, Sandro Giacobbe e la malattia: “Non voglio lasciare le persone che amo”

(Adnkronos) –

Sandro Giacobbe è stato ospite oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo insieme alla moglie Marina Peroni. Il cantautore ha parlato della malattia alla prostata, che gli è stata diagnostica dieci anni fa, e delle sue condizioni di salute peggiorate negli ultimi mesi. Sandro Giacobbe ha parlato degli ultimi dieci anni della sua vita in cui non ha mai smesso di lottare contro la malattia: “Alterno momenti di tranquillità a momenti più complicati, dovuti alle metastasi che circolavano sempre nel bacino dove mi avevano operato". Me nell'ultimo periodo la situazione è diventata più grave: "Queste metastasi hanno aggredito le ossa del bacino e del femore e mi hanno obbligato a stare sulla mia Ferrari", ha ironizzato Giacobbe indicando la carrozzina. "Viaggio sempre con lei e con la mia Teresa", ha aggiunto indicando la parrucca. "Da ottobre sto facendo questo ciclo di terapia e questa settimana capiamo cosa è successo se si è un po' fermata o se è andata avanti. La settimana prossima sarà importante per capire come proseguire con la terapia", ha spiegato il cantautore che oggi ha 75 anni. Ma al suo fianco a dargli sostegno c'è Marina Peroni, sua moglie da 15 anni: "Non abbiamo mai litigato. Rispettiamo le divergenze di vedute e opinioni dell'altro, se c’è un momento caldo ci rilassiamo e poi ne parliamo", ha detto Marina. Sandro Giacobbe le ha fatto eco: "Quando è il momento bisogna fermarsi, lasciar passare alcuni minuti e poi non ci pensi più. Con questo sistema non si litiga". Giacobbe, conosciuto come il ragazzo degli occhi blu, ha raccontato quanto la malattia gli abbia aperto gli occhi sull'importanza della famiglia: "Oggi vivo la mia vita intensamente. Ogni giorno della mia vita è un giorno intenso, che passo vicino alle persone che amo, e spero di passarne ancora tanti. L’unica cosa che mi dispiacerebbe è doverli lasciare", ha aggiunto commosso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)