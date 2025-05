Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 11 maggio

(Adnkronos) – Oggi, domenica 11 maggio, torna 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend, alle 16:30 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste di oggi di Silvia Toffanin. A un mese dal terribile infortunio avvenuto in Val di Fassa, sarà in collegamento a Verissimo, con tutta la sua grinta, la campionessa del mondo di sci Federica Brignone che parlerà del suo percorso di riabilitazione, del suo stato d’animo e dei suoi prossimi obiettivi. Ospite in studio Gigi D’Alessio, artista con oltre trent’anni di carriera, uscito con un nuovo singolo dal titolo 'Rosa e Lacrime'. E ancora, il periodo complicato di Sandro Giacobbe, a Verissimo con la moglie Marina, i nuovi progetti di Red Canzian dei mitici Pooh e il racconto di vita di Paola Caruso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)