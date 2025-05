Tsitsipas lo colpisce, Fils si infuria: tensione agli Internazionali d’Italia – Video

(Adnkronos) –

Tensione agli Internazionali d'Italia 2025. Durante il match tra il francese Arthur Fils e il greco Stefanos Tsitsipas, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Roma, ci sono stati momenti di tensione per un colpo quasi 'proibito' sfornato da Tsitsipas che ha fatto infuriare Fils. Il francese, numero 14 del mondo, è poi comunque riuscito a conquistare partita e qualificazione battendo il greco, oggi al 19esimo posto del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2. Tutto è iniziato nel secondo set. A una palla corta di Fils, Tsitsipas risponde con un passante di rovescio che però colpisce la spalla dell'avversario, salito intanto a rete. Un colpo pericoloso che ha subito fatto infuriare il francese, che ha invitato il greco a fare maggiore attenzione. Stefanos, da parte sua, che spesso ha mostrato nervi poco saldi nel corso della sua carriera, se l'è presa per il continuo incitamento al pubblico di Arthur, che spesso cercava di ingraziarsi il pubblico della Grand Stand Arena. La questione è stata poi ripresa al termine del match. Al momento della stretta di mano infatti, Fils ha ripreso ancora una volta Tsitsipas, che ha risposto stizzito discolpandosi e dichiarando, proprio come fatto in precedenza, di non aver colpito apposta il francese. Una tesi che non ha convinto Fils, che ha puntato il dito verso Tsitsipas. Necessario a questo punto l'intervento dell'arbitro, che ha diviso i due e calmato gli animi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)