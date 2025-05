Studente dell’Istituto “Carducci” di San Cataldo in finale ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”

Il prossimo sabato 10 maggio 2025, lo studente dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, Michele Cristino, parteciperà alla finale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”, organizzata dall’Università degli Studi “Bocconi”, a Milano.

La gara di giochi matematici più importante d’Italia è giunta quest’anno alla sua 32ª edizione, articolata in quattro fasi durante le quali i concorrenti sono chiamati a risolvere molteplici quesiti nell’arco di 60 o 90 minuti. Lo studente Michele Cristino, che frequenta la classe 2G dell’Istituto “Carducci”, ha superato tutte le fasi dei Campionati, giungendo al prestigioso traguardo della finale milanese.

Michele Cristino

«Molti nostri ragazzi – dice il prof. Salvatore Parenti, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo – quest’anno hanno raggiunto risultati prestigiosi: nella musica, in campo artistico, scientifico e letterario. Questo ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare a coltivare e incentivare talenti ed eccellenze. Un particolare ringraziamento va ai nostri insegnanti di matematica che ogni anno riescono a far raggiungere a tanti nostri ragazzi ragazze le migliori posizioni delle competizioni locali, regionali e nazionali. Se Michele dovesse superare anche questo importante traguardo, potrà essere ammesso alla Finalissima Internazionale, che avrà luogo in Tunisia, il 23 e 24 agosto 2025».