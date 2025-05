Sinner, ultimo allenamento prima dell’esordio agli Internazionali. E il Foro lo carica

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si allena in vista dell'esordio agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, sabato 10 maggio, è sceso in campo per un'ora di sessione accompagnato dal suo staff, sotto gli occhi attenti di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, in preparazione del secondo turno del Masters 1000 di Roma, in programma alle ore 19 contro Mariano Navone. Il match contro l'argentino segnerà il ritorno del numero uno del mondo dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. A differenza degli scorsi giorni, Sinner è sceso in campo senza uno 'sparring partner', ma ha scatenato comunque l'entusiasmo dei tanti tifosi che si sono assiepati a ogni angolo del 'campo 5' del Foro Italico. Al momento del suo ingresso, dalle tribune si sono alzati cori e applausi, con Jannik che ha risposto salutando i suoi tifosi. Poi sono cominciati alcuni scambi di riscaldamento con Simone Vagnozzi, che lo guidava da una parte all'altra del campo aumentando man mano il ritmo. Prima il dritto, poi il rovescio e infine il servizio. Ogni colpo, passando per le volée a rete e gli smash, è stato analizzato dal team dell'altoatesino, che lo ha fermato anche per dargli qualche indicazione. Sinner è apparso in forma e reattivo, ha colpito con forza riuscendo a trovare la profondità e aumentando la precisione dei suoi colpi, vicini alle righe e agli angoli. Al termine della sessione, Jannik ha lanciato alcune palline verso le tribune, scatenando ancora una volta l'entusiasmo del Foro e dando appuntamento tra qualche ora, sulla terra del Centrale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)