Salmo e la canzone per Emanuela Orlandi, il ringraziamento social del fratello Pietro

"Grazie a Salmo per il brano 'Il figlio del padre'". Così Pietro Orlandi ha dato merito al rapper per aver ricordato il caso di sua sorella Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa a 15 anni a Roma il 22 giugno del 1983. Il brano dal titolo "Il figlio del padre" è inserito nell'ultimo disco di Salmo, 'Ranch', uscito ieri, venerdì 9 maggio. Pietro Orlandi, che da anni si batte per conoscere la verità sulla sorte della sorella, cita parte del testo del brano: "'Il figlio del prete' nasconde la storia che tutti sapete, ha rapito minori venduti alla fede… figlio di un mostro santificato come il Padre Nostro". E ancora: "Ispirato alla storia che tutti sapete, grazie Salmo", queste le parole che compaiono nella storia Instagram di Pietro Orlandi. Salmo presentando la traccia ha raccontato di più sul brano: "Mi sono ispirato al documentario 'Vatican Girl: la scomparsa di Emanuela Orlandi' perché mi ha spaventato. Mi ha spaventato la verità che contiene e il fatto che viene taciuta. Allora ho iniziato a immaginare una verità parallela, una storia parallela. Ho iniziato a immaginare che il colpevole del sequestro o dell'omicidio fosse il figlio di un prete".