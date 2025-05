Risiko Club Il Pifferaio San Cataldo, il 14 maggio nuova serata di amichevoli classificate

Domani sera, Mercoledì’ 14 maggio, il Risiko Club IL PIFFERAIO organizzerà una nuova serata di amichevoli classificate presso “La Nuova Locanda” di San Cataldo dove, in un confortevole e luminoso ambiente, si svolgono le attività ludiche del Club, con la possibilità di usufruire di spazi di ristorazione prima e nel corso delle partite con varie possibilità di scelta dedicate in esclusiva ai giocatori.

Si svolgerà il 15esimo turno delle amichevoli classificate, che si svolgono tra un tra un torneo e l’altro o nel corso degli stessi tornei, e alla fine del mese di giugno ci sarà la premiazione del primo vincitore della speciale classifica. Ad oggi 31 giocatori hanno complessivamente preso parte alle serate di gioco da quando il Club ha avviato le sue attività dal 12 Novembre dell’anno scorso.

Dalla prossima settimana poi, precisamente da Mercoledì 21 maggio, inizierà il nuovo torneo, il quarto in ordine cronologico, che darà modo ai giocatori di sfidarsi per la vittoria fino alla fine del mese di giugno prossimo, e per conquistare punti essenziali per la classifica ranking interna che farà emergere il giocatore più bravo, e fortunato, dei vari tornei organizzati presso il Risiko Club “Il Pifferaio”.

I giocatori appassionati di questo bellissimo gioco di strategia, e anche di una giusta dose di fortuna, avranno già da questo mese la possibilità di giocare a Risiko nei tanti eventi in preparazione in Sicilia, da parte dei vari club presenti nel Territorio dell’Isola. Si inizierà il prossimo 25 maggio con la prima tappa delle 3 previste, per il campionato Regionale Individuale Siciliano che si svolgerà a Catania ed organizzato dal Club Ufficiale di quella città, al quale parteciperanno i giocatori di Risiko di tutta la Sicilia. La fase finale del Torneo individuale Siciliano si svolgerà nella seconda parte dell’anno proprio presso il Risiko Club “Il Pifferaio” che organizzerà l’evento con i 32 giocatori ammessi alla finale dopo le 3 tappe intermedie.

Appuntamento quindi a domani sera Mercoledì 14 maggio per la nuova serata di amichevoli classificate. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club “Il Pifferaio” si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali sara’ pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.