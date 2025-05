Lazio e Maccabi Israel firmano un memorandum d’intesa

(Adnkronos) – Una collaborazione tra la S.S. Lazio e l'organizzazione educativa internazionale Maccabi Israel è stata siglata oggi, domenica 11 maggio, a Roma presso il Centro Sportivo della Lazio con la firma di un Memorandum d’Intesa. Questo documento storico pone le basi per una partnership fondata sui valori condivisi dello sport, dell’inclusione sociale e della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione e rafforzare il ruolo del calcio come ponte tra culture. L’iniziativa nasce da un incontro preliminare tenutosi nelle scorse settimane a Tel Aviv, durante il quale sono state gettate le fondamenta per la firma odierna. La scelta di Roma quale sede dell’evento testimonia il forte legame tra la Capitale e la comunità israeliana. La cerimonia si è svolta in un clima di amicizia e rispetto reciproco, alla presenza di ospiti istituzionali di rilievo come l’Ambasciatore di Israele in Italia, S.E. Jonathan Peled, e il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, sottolineando il valore simbolico e istituzionale dell’iniziativa.

Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio, ha dichiarato: “Siamo felici di avviare questa collaborazione con Maccabi Israel. Le nostre organizzazioni condividono una ricca tradizione e una visione educative e culturale. Questo Memorandum ci consentirà di sviluppare sinergie tecniche e sociali e di promuovere una campagna contro l’odio e ogni forma di discriminazione razziale, nel pieno rispetto dei valori universali dello sport".

Naor Galili, Vice CEO di Maccabi Israel, ha aggiunto: “Prima di tutto, preghiamo per i nostri fratelli connazionali in ostaggio. Siamo orgogliosi di collaborare con un club prestigioso come la Lazio. Questa partnership andrà oltre il calcio, rafforzando i legami tra le nostre comunità e favorendo un dialogo costruttivo. Guardiamo con fiducia il futuro nella condivisione dei successi dentro e fuori dal campo.”

Ofer Ben Assa, Consulente Legale del Maccabi Haifa F.C., ha affermato: “Questo accordo dimostra il potere dello sport di unire oltre ogni differenza. Insieme alla Lazio vogliamo dimostrare che il calcio è molto più di una competizione: è uno strumento straordinario per promuovere tolleranza, rispetto e solidarietà.” Le parti si sono impegnate a tradurre i valori condivisi in azioni concrete nei prossimi mesi. Tra le iniziative in programma figurano scambi giovanili, eventi sportivi ed educativi con campagne di sensibilizzazione rivolte ai tifosi e al grande pubblico, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto reciproco. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)