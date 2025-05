Jesper de Jong, chi è il prossimo avversario di Sinner agli Internazionali

(Adnkronos) –

Jesper de Jong sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista olandese ha battuto sabato 10 maggio lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, regalandosi così la sfida al terzo turno del Masters 1000 di Roma con il numero uno del mondo, tornato in campo dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. Ma chi è De Jong? Jesper de Jong è un tennista olandese di 24 anni, classe 2000, che da qualche anno si è cominciato ad affacciare nel tennis dei grandi. De Jong ha già affrontato Sinner nel terzo turno degli ultimi Australian Open, poi vinti proprio dall'azzurro, che si è imposto in tre set con un triplo 6-2 senza storia. L'olandese aveva fatto il suo esordio negli Slam proprio a Melbourne, nel 2022, venendo però eliminato alle qualificazioni e non riuscendo quindi ad accedere al tabellone principale. I sei tentativi successivi si sono sempre fermati nella fase di qualificazione, con quella del 2024 che è stata la sua prima apparizione nella fase finale di uno Slam. I successi principali di De Jong sono arrivati a livello Challenger, dove ha collezionato due trofei: nel 2021 ha vinto sulla terra di Almaty, in Kazakistan, mentre nel 2023 ha trionfato sul cemento del Kozerki Open, in Polonia. Agile negli spostamenti, ha qualche difficoltà a giocare colpi efficaci da fondo campo, specialmente di rovescio, suo vero punto debole. Il colpo migliore invece è il dritto, mentre al servizio trova una buona continuità con la prima, ma senza mettere in eccessiva difficoltà l'avversario. Oggi De Jong ha raggiunto il suo best ranking, arrivando alla 93esima posizione del ranking Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)