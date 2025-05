Incidente in montagna, escursionista precipita in un canale nel bellunese e muore

(Adnkronos) – Un escursionista è morto oggi, domenica 11 maggio, cadendo in un canale nel bellunese. Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata attivata per un escursionista precipitato in un canale sotto Cima di Porta Bassa. A dare l'allarme i quattro compagni che arrivati in vetta, stavano scendendo assieme a lui quando lo hanno visto perdere l'equilibrio, dopo che si era staccato un masso su cui si stava tenendo, cadere nel vuoto e sparire alla loro vista. Fissato il campo base in Pian Falcina, sul posto si è diretto il Soccorso alpino di Belluno, mentre l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato una ricognizione. Individuati i compagni, non è stato immediata l'individuazione del corpo della vittima, un sessantatreenne di Sospirolo, fermatosi una sessantina di metri più in basso in un canale incassato. Avuto poi il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasferita in un punto agevole per il recupero, completato con un verricello di 60 metri. La barella è stata trasportata a Pian Falcina, dove erano presenti anche i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)