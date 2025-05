“Il ruolo della rappresentanza”, concluso il seminario formativo organizzato dalla FLC CGIL Siracusa

Si è svolto ieri, presso la Sala Conferenze della CGIL Siracusa in Viale Santa Panagia 205, il seminario formativo dal titolo “Il ruolo della rappresentanza”, organizzato dalla FLC CGIL Siracusa in collaborazione con Proteo Fare Sapere. L’evento, rivolto alle RSU, delegate e delegati e terminali associativi, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo del lavoro e della scuola.

Dopo i saluti introduttivi di Giusy Garrasi, Presidente di Proteo Fare Sapere Siracusa, sono intervenuti Gianni La Rosa, Segretario Generale della FLC CGIL Siracusa, Paolo Italia, Segretario Regionale FLC CGIL Sicilia, e Adriano Rizza, Segretario Generale FLC CGIL Sicilia.

Gianni La Rosa ha sottolineato l’importanza della formazione per le RSU elette: “La FLC CGIL Siracusa crede fermamente nel valore della rappresentanza e nella necessità di fornire agli eletti gli strumenti adeguati per affrontare le sfide contrattuali. Solo attraverso una formazione continua e qualificata possiamo garantire che le RSU siano in grado di sedersi ai tavoli negoziali con competenza e autorevolezza, difendendo i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici con efficacia”.

Il seminario ha rappresentato un’occasione di confronto e crescita, ribadendo l’impegno della FLC CGIL nel sostenere chi opera quotidianamente per la tutela dei diritti nel mondo del lavoro e della scuola.

L’evento si è concluso con un richiamo alla partecipazione attiva, in vista delle prossime scadenze sindacali e delle iniziative per un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile e sicuro.