Guerini (Copasir): “ La sicurezza oggi riguarda ogni ambito, dalla tecnologia all’economia”

"Ringrazio Paolo Crisafi, per questo invito, grazie per questa giornata di riflessione. Credo che sia molto utile, e mi pare che stiate affrontando questa riflessione dal punto di vista giusto, cioè quello di costruire sempre di più le condizioni per una crescita nella cultura della sicurezza, intesa in senso lato. E di vedere come costruire maggiori e più proficue relazioni tra i soggetti che si occupano, diciamo istituzionalmente, dei temi della sicurezza, da punti di vista diversi, e con tutto ciò che è presente nella società — a partire dalle imprese, ma anche dai cittadini. Siamo immersi in uno scenario estremamente complesso, segnato dalla crisi dell'ordine internazionale che conoscevamo. La sicurezza oggi non è più solo una questione militare: riguarda ogni ambito, dalla tecnologia all'economia. È necessario costruire una maggiore consapevolezza e collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini, che sono insieme soggetti attivi e passivi della sicurezza. L'Italia è l'unico Paese del G7 a non avere una strategia nazionale di sicurezza formalizzata: per questo ho presentato un disegno di legge, con l'obiettivo di stimolare un confronto trasversale e costruire una visione organica e condivisa La competizione globale si gioca ormai su tutti i livelli: militare, economico, tecnologico. La sicurezza cibernetica è diventata parte integrante della sicurezza nazionale. È fondamentale costruire sinergie tra pubblico e privato e dotarci finalmente di una strategia unitaria, chiara, riconoscibile". Così Lorenzo Guerini Presidente del Copasir, in occasione dell'evento Nazione Sicura 2025, promosso da Remind e svoltosi a Palazzo Ferrajoli, a Roma.