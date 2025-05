Doppio impegno e grande soddisfazione per l’Orchestra “Milena & Montedoro” ai concorsi di Linguaglossa e Mascali

Un’altra bella pagina musicale è stata scritta dall’Orchestra “Milena & Montedoro” dell’Istituto Comprensivo “F. Puglisi”, diretto dalla dirigente scolastica Valeria Vella. Il 28 maggio scorso, gli alunni dei percorsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Milena e Montedoro hanno partecipato a due importanti concorsi musicali, dimostrando preparazione, affiatamento e passione. La giornata, si è svolta come un vero e proprio tour musicale: al mattino, l’orchestra ha partecipato al 2° Concorso Nazionale Musicale “Etnamusica” di Linguaglossa (CT), mentre nel pomeriggio si è esibita all’11° Concorso Musicale Nazionale della Riviera Ionico Etnea a Mascali (CT). Al momento, è stato reso noto l’esito soltanto del concorso di Linguaglossa, dove l’orchestra ha ottenuto un importante riconoscimento: il primo posto di categoria, concorrendo con circa 20 orchestre provenienti da tutta Italia. Un traguardo che ha riempito di gioia gli studenti, le famiglie e l’intera comunità scolastica. Già durante il viaggio di ritorno, i ragazzi hanno percepito la vicinanza e l’affetto dei loro paesi, Milena e Montedoro, grazie ai numerosi messaggi e post condivisi sui social. All’arrivo del pullman nei rispettivi centri, l’accoglienza è stata ancora più calorosa: genitori, amici e concittadini li hanno festeggiati con entusiasmo, trasformando il loro rientro in un momento di grande gioia e orgoglio collettivo. Nata con l’obiettivo di valorizzare i talenti musicali degli alunni attraverso la pratica della musica d’insieme, l’orchestra “Milena & Montedoro” rappresenta un bellissimo esempio di collaborazione tra due realtà scolastiche appartenenti a comuni diversi. Ciò è possibile grazie al lavoro sinergico tra le famiglie, la dirigenza e i docenti di strumento musicale – Matteo Amendola, Gaetano Bellomo, Domenico Debilio e Fabio Palmeri – che, con impegno e passione, trasformano ogni difficoltà organizzativa in un’opportunità di crescita. Nel tempo, l’orchestra si è affermata non solo nei concorsi, ma anche come promotrice culturale sul territorio, proponendo concerti, lezioni-concerto ed eventi musicali molto apprezzati. «Questo risultato – sottolineano i docenti – è il frutto dell’impegno degli studenti e del lavoro di squadra di tutto l’istituto. Un ringraziamento speciale va alla dirigente Valeria Vella, che continua a credere nel valore formativo della musica come parte fondamentale della crescita degli alunni». Adesso, l’orchestra si prepara ai prossimi appuntamenti: 30 maggio 2025 a Montedoro e 6 giugno 2025 a Milena, dove tornerà a esibirsi portando ancora una volta in scena il talento e la passione dei suoi giovani musicisti.