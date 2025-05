Caltanissetta. Letture di Primavera all’aria aperta! Nati per Leggere alla villa comunale Amedeo per la 2^ edizione della Festa della Primavera

CALTANISSETTA. In occasione della Festa della Primavera che si svolgerà a Caltanissetta alla Villa Comunale Amedeo dal 16 al 18 Maggio 2025, le volontarie del Gruppo Locale di Caltanissetta del Programma Nazionale Nati per Leggere organizzano Sabato 17 Maggio 2025 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, delle letture ad alta voce per bambine e bambini da 0 a 6 anni insieme alle loro famiglie, dal titolo “Letture di Primavera all’aria aperta!”.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Dal 1999, Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.