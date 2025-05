Berrettini-Ruud agli Internazionali: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini torna in campo agli Internazionali di Roma. Oggi, lunedì 12 maggio, l'azzurro affronta al Foro Italico il norvegese Casper Ruud nel terzo turno del torneo capitolino, sul Centrale. Il tennista romano arriva dal convincente successo contro Fearnley (6-4 7-6), mentre il suo avversario è reduce dalla vittoria in tre set contro Bublik (4-6 6-4 3-6).

Sono 7 i precedenti tra Berrettini e Ruud, con il norvegese al momento avanti 4-3 (3-1 sulla terra battuta). L'ultima sfida tra i due risale alla United Cup 2023: allora, sul cemento, vinse Berrettini con un 6-4 6-4. I due si sono affrontati una volta anche a Roma, nel 2020: allora ci fu un successo in tre set di Ruud, ai quarti di finale. Il match di tra Berrettini e Ruud agli Internazionali di Roma sarà trasmesso su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il confronto sarà visibile anche in streaming su Now e Sky Go. Il match inizierà alle 19.