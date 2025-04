Sicilia. Regione, Rating BBB+ Caruso(FI): “Frutto di scelte importanti del Governo Schifani”

«Il riconoscimento da parte di Standard & Poor’s, che innalza il rating della Regione Siciliana a BBB+ con outlook stabile, premia l’impegno corale di un governo serio e determinato, capace di tradurre in azioni concrete le esigenze dei territori». Così Marcello Caruso, segretario regionale di Forza Italia, commenta il risultato raggiunto dalla Sicilia, con due miglioramenti del merito creditizio in meno di un anno.

«Esprimiamo soddisfazione per questo traguardo, che conferma la bontà della linea tracciata dal presidente Renato Schifani. Mettere ordine nei conti, incrementare il gettito fiscale, attrarre investimenti e sostenere famiglie e imprese non sono stati solo slogan, ma impegni quotidiani», prosegue Caruso. «Il passaggio da BBB- a BBB+ in pochi mesi dimostra che la Sicilia, sotto questa leadership, è tornata credibile agli occhi dei mercati e delle istituzioni internazionali. Un merito che va condiviso con tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per sanare gli squilibri del passato».

Il segretario regionale di Forza Italia sottolinea il ruolo attivo del partito in questo percorso: «Il gruppo parlamentare di Forza Italia ha sostenuto in questi anni con determinazione le misure di risanamento e le politiche per la crescita del governo Schifani. Abbiamo interpretato le istanze dei territori, garantendo che le scelte economiche fossero sia rigorose che inclusive. L’aumento degli investimenti pubblici, il contenimento della spesa corrente e la valorizzazione dell’autonomia speciale sono tasselli di una strategia condivisa, che oggi ci regala una regione più solida.

Questi risultati non possono che vederci determinati nei prossimi anni a fianco del Presidente Schifani affinché vi sia il tempo necessario per dare continuità e stabilità a questo processo virtuoso.”