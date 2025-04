Nautica, Urso: “Settore nella serie A del Made in Italy”

(Adnkronos) – “Nella mia prima esperienza governativa al commercio estero erano identificati i pilastri del Made in Italy nelle 4A. Nel programmare per la prima volta dopo 30 anni la politica industriale del Paese, il Libro bianco del Made in Italy identifica altri sei settori che sono pienamente nella ‘Serie A’. Alcuni di questi riguardano settori strategici per l’Italia, come la Blue economy e la nautica da diporto”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso aprendo la conferenza sulla Blue economy a Brindisi insieme con Confindustria Nautica. In occasione della giornata, il vicepresidente di Confindustria Nautica, Alessandro Gianneschi, ha ringraziato il ministro Urso “per il riconoscimento della forza del settore, anche grazie all’intenso lavoro dell’associazione nazionale di categoria” mentre il presidente de I Saloni Nautici, Andrea Razeto ha sottolineato come “della lunga e articolata filiera della nautica fa parte a pieno titolo il Salone Nautico Internazionale di Genova” e come sia “strategico per le filiere del Made in Italy che il sostegno pubblico sia incentrato sulla singola fiera nazionale di riferimento di ciascun settore, evitando di disperdere risorse per appuntamenti minori”. Quest’anno il Salone Nautico Internazionale di Genova, dal 18 al 23 settembre, compie 65 anni confermando il proprio ruolo storico di propulsore del mercato e di piattaforma di riferimento per l’industria nautica a livello globale. La nautica tornerà protagonista a Brindisi in occasione di Snim – Salone Nautico di Puglia, in programma dal 9 al 13 ottobre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)