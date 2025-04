Caltanissetta. Interrogazione del consigliere Vincenzo Cancelleri sulla qualità dell’acqua potabile erogata

CALTANISSETTA. Interrogazione del consigliere comunale Vincenzo Cancelleri (Fare Centro con Totò Licata). Il tema è quello legato alla qualità dell’acqua potabile erogata. Il consigliere ha lamentato: “Da mesi si segnalano problemi relativi alla qualità dell’acqua erogata nel territorio; nonostante l’acqua sia ufficialmente dichiarata potabile, dai rubinetti continua a uscire acqua torbida, come testimoniato diversi cittadini in zone diverse della città con video recenti; i cittadini che più volte hanno chiesto chiarimenti al reparto competente dell’ASP circa le modalità di analisi e i risultati ufficiali, hanno ricevuto risposte elusive e in alcuni casi anche in tono inadeguato; se da un lato la fornitura idrica è stata ripristinata, dall’altro permane il dubbio sulla reale qualità dell’acqua, mentre una parte della popolazione, erroneamente, ritiene che il problema sia definitivamente risolto”.

Secondo Vincenzo Cancelleri: “La semplice erogazione dell’acqua non può essere considerata risolutiva di un problema che riguarda la sicurezza sanitaria della popolazione; il protrarsi di tale situazione configura una possibile violazione delle normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica e diritto ad un’acqua potabile sicura (Direttiva UE 2020/2184)”. Da qui l’interrogazione al sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all’assessore competente per sapere:

Se è a conoscenza della persistenza di fenomeni di torbidità nell’acqua erogata;

Se intende avviare ulteriori controlli e analisi indipendenti rispetto a quelli già effettuati;

Se può fornire copia delle ultime analisi complete, indicando laboratorio, metodo di campionamento e parametri rilevati;

Se è stato aperto un tavolo di confronto con l’ASP per migliorare la trasparenza e il flusso di informazioni verso i cittadini;

Quali azioni intende intraprendere per tutelare il diritto alla salute e garantire un servizio idrico sicuro e trasparente. Si chiede risposta scritta e orale, con procedura d’urgenza.