Ucraina, Zelensky: “Pronti al dialogo se Usa e Europa non ci abbandoneranno”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto “pronto a qualsiasi formato di dialogo” per la fine della guerra con la Russia se avesse “la consapevolezza che l’America e l’Europa non ci abbandoneranno”. “Il piano di Donald Trump per una rapida soluzione in Ucraina non deve solo fermare la guerra, ma anche garantire che non possa più esserci alcuna aggressione russa”, ha affermato Zelensky in un’intervista alla tv britannica Itv e ripresa dal Guardian. Il leader ucraino, le cui parole arrivano dopo che Donald Trump ha affermato di essere stato in contatto con il presidente russo Vladimir Putin, ha spiegato che Kiev non vuole ripetere l’esperienza degli accordi di pace e dei colloqui che non hanno prodotto risultati negli anni precedenti l’invasione su vasta scala di Mosca del febbraio 2022. “A tal fine – ha affermato – è necessario fornire garanzie di sicurezza”. “Un conflitto congelato porterà a più aggressioni ancora e ancora. Chi vincerà i premi e passerà alla storia come vincitore? Nessuno. Sarà una sconfitta assoluta per tutti, sia per noi, come è importante, sia per Trump”, ha detto Zelensky, sottolineando che “se avessi la certezza che l’America e l’Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi formato di dialogo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)