Roma, tentato furto in villa Berlusconi sull’Appia: i ladri entrati dalla villa accanto

(Adnkronos) – Tentato furto nella villa romana della famiglia Berlusconi sull'Appia. I ladri hanno cercato di entrare attraverso l'abitazione accanto, ma sono stati notati dai vigilantes che hanno chiamato i poliziotti e sono stati costretti alla fuga. In due, forse tre, tutti con il volto coperto, sono stati visti dalla vigilanza privata in servizio in via Lucio Volumnio, sull'Appia Antica, mentre si aggiravano con fare sospetto. I poliziotti, intervenuti sul posto, sono impegnati nelle ricerche. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)