Montedoro. Annunciate 15 borse di studio per Master di Scrittura “Le parole dell’immagine, Dammineapolis a Niscemi”

MONTEDORO. Il Comune di Montedoro, nell’ambito della convenzione di adesione alla Strada degli Scrittori, diretta da Felice Cavallaro, ha annunciato l’assegnazione di 15 borse di studio per partecipare alla decima edizione del Master di Scrittura che quest’anno ha come titolo “Le parole dell’immagine, Dammineapolis a Niscemi”.

Il Master si terrà ad Agrigento dal 25 al 30 maggio, nell’Auditorium Sebastiano Tusa di Villa Genuardi. Saranno sei giorni intensi la formazione, scrittura e confronto con professionisti del giornalismo e della narrazione. Le borse messe a disposizione per i cittadini di Montedoro sono cinque per la partecipazione in presenza (del valore di 600 euro ciascuna) e dieci per la partecipazione in streaming (del valore di 250 euro ciascuna). Chi riceverà la borsa dovrà sostenere soltanto 95 euro di diritti di segreteria, mentre tutto il resto delle spese è coperto.

Il sindaco Renzo Bufalino, commentando la notizia, ha sottolineato: <Si tratta di un’opportunità straordinaria per i cittadini e le cittadine di Montedoro di partecipare ad un’esperienza formativa di alto livello nel campo della scrittura e della narrazione giornalistica>. Il Comune di Montedoro ha recentemente aderito all’Associazione La Strada degli Scrittori con lo scrittore e poeta Angelo Petyx e la fotografa e scrittrice Louise Hamilton Caico, due personalità di cultura legate alle radici e alle tradizioni locali. Chiunque fosse interessato all’iniziativa delle biorse di studio può contattare gli uffici del Comune per sapere come candidarsi.