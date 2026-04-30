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Escursionista salvata dal Soccorso Alpino dopo essere stata aggredita da un branco di cani

Redazione 1

Escursionista salvata dal Soccorso Alpino dopo essere stata aggredita da un branco di cani

Gio, 30/04/2026 - 21:37

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Brutta disavventura per una escursionista svizzera di 51 anni che è stata aggredita da cinque cani in cima a Monte Gallo (Palermo). La donna è stata salvata dal Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare. Ad attivare i soccorsi è stata una chiamata alla centrale operativa 118 Palermo – Trapani.

Da Palermo sono partite due squadre di tecnici del Soccorso Alpino ed è stato richiesto il supporto dell’elicottero dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza presso l’aeroporto di Trapani-Birgi, per la rapida evacuazione della donna ferita.

La 51enne aveva profonde ferite provocate dai morsi in tutto il corpo, con in corso una emorragia. Una volta salvata è stato disposto per lei il trasferimento presso l’ospedale Ingrassia di Palermo.

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