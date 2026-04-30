Vallelunga al voto per le amministrative: due donne aspirano alla carica di sindaco Rosa Izzo e Samanda Ministeri

VALLELUNGA PRATAMENO . Due donne in corsa per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026 per la conquista della carica di primo cittadino della città. Si tratta della vice sindaco uscente Rosa Izzo e l’imprenditrice Samanda Ministeri che si era già candidata a sindaco la volta precedente. Queste le due liste: “Uniti Continuiamo per Vallelunga” – Rosa Izzo sindaco, con i seguenti candidati al consiglio comunale: Rosariela Cammarata, Roberto Emmanuele, Vincenza Giambelluca, Rosolino Gulino, Raimondo Polizzi, Veronica Scrivano, Carola Tubolino, Massimiliano Valenza. Sergio Vilardo, Letizia Vullo, Salvatore Vullo, Silvio Zuzzè. Assessori designati sono Silvio Zuzzè e Vincenza Giambelluca. L’altra lista, invece, “Futuro in Comune” – Samanda Ministeri sindaco con i candidati al consiglio comunale: Benedetto Cammarata, Mario Di Gangi, Maria Fasciana detta Carmelina, Carola Insinna, Vita Maria La Duca, Rosanna Lumia, Ivan Ognibene, Chiara Pacino, Rosario Sanfratello, Vito Tagliarini, Rosolino Trabona e Giovanni Viscuso. Gli assessori designati sono Mario Di Gangi e Rosanna Lumia.