Caltanissetta, la Latin Dance Studio vola in Inghilterra: le allieve di Martina Marotta convocate per la Blackpool The Open World

La Maestra Martina Marotta abbraccia le sue allieve e vola in Inghilterra a disputare una delle più prestigiose competizioni internazionali di ballo Latino Americano, la Blackpool The Open World. Oramai nota come la titolare della Latin Dance Studio, la scuola di ballo dove nascono grandi campioni, la Maestra Martina continua a segnare il passo e il nome della propria accademia all’apice di tutti registri delle competizioni Nazionali e Regionali delle più alte federazioni come CSEN, ANMB e FIDESM. Solo qualche mese fa, dopo essere stata nominata La Papessa dei balli di Latino Americano, il CONI decide di premiare direttamente la straordinaria Maestra Marotta per aver primeggiato con le sue allieve tutte le categorie del campionato Nazionale CSEN, disputato ad Anagni (RM) – la città dei Papi. Alla domanda: “come fa a farsi seguire e fare raggiungere a tutte le sue allieve questi grandi risultati, nonostante fossero così tante e piccole di età?”. La Maestra risponde: “so di avere una grande responsabilità e il dovere di rispettare la fiducia che ogni genitore mi da affidandomi i propri figli. Quindi sin dall’inizio, grazie alla mia stessa dedizione su tutti i miei allievi, cerco di trasmettere quei sani principi e valori che la società richiede”. Poi continua: “durante le mie lezioni i miei allievi sanno che devono impegnarsi a mantenere la massima concentrazione e attenzione per tutta la durata di ogni singola lezione… ciò è la dimostrazione del rispetto che devono avere nei confronti dei sacrifici che i loro genitori fanno per fargli studiare questa forma d’arte”. Oggi la Scuola della Maestra è stata convocata a disputare una delle gare internazionali più importanti, che si terrà nell’Empress Ballroom presso i Winter Gardens di Blackpool – Inghilterra, dove le sue giovane allieve nissene avranno l’onore di potere competere contro i migliori atleti di balli latino americano provenienti da tutto il globo.