Kyrgios, nuova frecciata a Sinner: “Bello tornare in campo senza fallire l’antidoping”

(Adnkronos) – Nuova frecciata di Nick Kyrgios a Jannik Sinner. Ancora al lavoro per il rientro in campo, il tennista è tornato all’attacco del numero uno al mondo, ma anche della collega Iga Swiatek, con un tweet su X: "È bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento. Il polso è ricostruito e torno in campo, senza fallire nessun test antidoping". Il 29enne di Canberra non disputa un match Atp dal giugno 2023, quando venne sconfitto a Stoccarda dal cinese Yibing Wu. Tra mille polemiche, dovrebbe però tornare presto a giocare in uno dei tornei del circuito. Solo pochi giorni fa, aveva risposto – sempre su X – a un commento sul tema: "Sarebbe meglio non ci fossero persone che imbrogliano e si possano così guardare allo specchio sapendo di aver ottenuto risultati senza imbrogli". Ennesima frecciata a Jannik Sinner. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)