Il padre di Belen ferito grave in un incendio

(Adnkronos) – E' Gustavo Rodriguez, 65 anni, padre della showgirl e conduttrice televisiva Belen, l'uomo rimasto gravemente ferito e ustionato nell'incendio che questa mattina ha devastato un capannone situato in via Cappuccini a Gallarate, in provincia di Varese. Rodriguez ha riportato ustioni da fuoco di secondo grado al volto e alle braccia ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gallarate.