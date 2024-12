Il 6° reggimento bersaglieri cede la guida del Raggruppamento “Sicilia” dell’Operazione “Strade Sicure” al 4° reggimento genio guastatori

Ha avuto luogo oggi l’avvicendamento al vertice del Raggruppamento “Sicilia”, tra il Colonnello Roberto Nunziante, Comandante del 6° reggimento bersaglieri e il parigrado Salvatore D’Angela, Comandante del 4° reggimento genio guastatori.

I 630 militari dell’Esercito nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, impiegati in Sicilia in concorso alle Forze di Polizia in 7 province (Trapani, Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Agrigento), nel 2° semestre 2024 hanno identificato oltre 8000 soggetti, con il controllo di circa 1350 veicoli. Gli uomini e le donne dell’Esercito hanno operato per la sicurezza e il presidio del territorio, delle principali aree metropolitane e per la sorveglianza di punti sensibili.













L’Esercito Italiano, con l’Operazione “Strade Sicure”, offre un concreto contributo alla sicurezza delle città e delle periferie, attraverso una profonda preparazione del personale designato all’impiego, incentrata anche sull’applicazione delle tecniche del Metodo di Combattimento Militare (MCM), un sistema di combattimento a distanza ravvicinata concepito all’interno dell’Esercito Italiano, che consente ai militari sul terreno di intervenire con gradualità, sicurezza e tempestività.