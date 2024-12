Harry Potter, Paapa Essiedu potrebbe interpretare Piton in serie tv: è polemica

(Adnkronos) –

Paapa Essiedu potrebbe interpretare il ruolo del professore di pozioni Severus Piton nella serie televisiva Hbo su Harry Potter, attualmente in sviluppo. Come riporta la stampa internazionale, l'attore britannico non avrebbe ancora accettato ufficialmente di far parte del progetto, tratto dalla saga letteraria nata dalla penna di J. K. Rowling, da cui sono già nati otto film con protagonista Daniel Racliffe nei panni del maghetto più amato al mondo. Non c'è l'ufficialità ma è già polemica. Secondo alcuni fan, la pelle nera di Essiedu va in contrasto con la descrizione letteraria del personaggio nei libri della Rowling. E non solo. In molti sostengono che siano scelte dettate dalla 'cancel culture' o della cultura 'woke', come è successo per 'La Sirenetta' con Halle Bailey e per 'Biancaneve' con Rachel Zegler. Polemiche a parte, dopo i ruoli nelle serie 'I May Destroy You', 'Progetto Lazarus', 'Gangs of London' e nel film 'Assassinio sull'Orient Express' di Kenneth Branagh, Paapa Essiedu potrebbe calarsi nei panni di Piton, un ruolo interpretato dall'indimenticabile Alan Rickman, morto nel 2016, nella saga cinematografica. La serie si propone di fornire un adattamento più fedele al libro rispetto ai film originali: ogni stagione adatterà uno dei romanzi di Rowling.